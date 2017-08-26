大甲媽祖盃手球賽20餘選手 晚餐後上吐下瀉送醫
106年大甲媽祖盃全國手球錦標賽24日在大甲國中舉行，今天已邁入第2天，晚上傳出台北市麗山高中、成淵高中及香港學校選手，疑似在食用晚餐後，20多人發生身體不適送醫，目前大甲李綜合10餘人已出院，大甲光田醫院8人尚在打點滴治療中。
主辦單位大甲國中校長賴文宗表示，手球錦標賽自24日起一連4天在學校舉行，共有157支隊伍參賽，大約有1600多人，經他夜間前往急診室關切了解後，發現成淵高中、麗山高中及香港學校，晚間並未透過大會訂購便當，是自行叫外送便當食用，所幸選手無大礙已陸續出院，應該不影響後續賽程。
麗山高中13名男學生送往大甲李綜合，院方表示，有發燒、腹痛及上吐下瀉症狀，經注射點滴並採取糞便檢體後，均已陸續離院，而香港幾位選手也無大礙已出院。成淵高中8名男學生則送大甲光田醫院，院方指出，主訴為上吐下瀉，目前仍在院打點滴治療中。
據了解，這3間學校下榻在大甲街上同一間飯店，晚上回飯店後陸續發生上吐下瀉送醫，真正發生不適原因，仍待衛生單位採驗食物檢體後釐清。
(中時)
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