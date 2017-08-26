左眼失明毫不自覺　眼球後暗藏腫瘤作祟

醫師沈筠惇解釋，患者左眼後方長出乒乓球大小的腫瘤，壓迫到視神經才會導致失明。（葉書宏翻攝）

醫師沈筠惇（左）為顏女士（右）手術摘除腫瘤後，其左眼視力已經順利恢復。（葉書宏翻攝）

單眼失明，當事人竟完全沒察覺！一名婦人日前因長針眼就醫，沒想到醫師檢查後竟發現其左眼已完全失明，奇怪的是婦人自己竟渾然未覺，後轉到雙和醫院診療，才知道她左眼正後方暗藏一顆乒乓球大的腫瘤，壓迫了視神經才導致失明。經雙和醫院施行「經顱眼窩腫瘤移除手術」，婦人左眼終於重獲光明。

顏女士是全職的家庭主婦，平時生活上並未發現什麼異狀。前陣子，顏女士左眼長針眼，拖了一段時間沒好，兒子看不過去，硬是陪著母親到附近眼科診所治療。

沒想到接受基本的視力檢查時，顏女士一閉上右眼世界立刻漆黑一片，原來她的左眼竟在不知不覺中失明了，不僅顏女士和兒子非常驚慌，連醫師也十分驚訝，認為應該是雙眼視力有互補代償功能，因平時都是兩眼並用，病人才未察覺視力消失的問題。

目前當務之急是請顏女士儘快到大醫院檢查，找出失明的原因。後來顏女士至雙和醫院，經過眼科及神經外科共同會診，並安排顱部MRI及視野檢查後，發現顏女士左眼眼眶骨正後方靠近顱底的位置，長出了一顆腫瘤，因大小已長到和乒乓球一樣，嚴重擠壓了視神經，才導致失明。

主治的雙和醫院眼科醫師沈筠惇表示，這種腫瘤又稱為「蝶骨嵴腦膜瘤」，是一種長在額葉與顳葉之間的腫瘤。其中像顏女士這種長在眼眶骨內側的類型，還會影響視神經，造成病人的視覺障礙。因顏女士的腫瘤已經很大，又壓迫到視神經，必須透過眼科及神經外科團隊共同合作進行「經顱眼窩腫瘤移除手術」才能根除病灶。

這項手術十分困難，開顱之後，還必須小心撥開腦部組織，進到顱底深處的眼眶骨後方，然後磨開眼眶骨，在避免傷及眼周重要神經及血管的前提下將腫瘤割除。在醫療團隊的通力合作下，手術歷經六小時順利完成。術後隔天顏女士就發現左眼重見光明，而且每次回診視力都有明顯進步，恢復十分良好。

沈筠惇提醒，因為雙眼視力互有代償功能，不乏有人單眼視力逐步惡化甚至失明卻毫無自覺，錯失了早期治療的機會，提醒民眾三不五時可以「睜一隻眼，閉一隻眼」測試一下兩眼的視力，並且定期接受視力檢查，確保靈魂之窗的健康。

(中時)