新和國小新和部落　部落豐年祭26日登場

新北市新和國小校長方文誼、學校師生，以及歷屆的畢業校友共同籌劃的第一屆部落豐年祭，將在8月26日在校內盛大舉行。（葉書宏翻攝）

新北市新和國小校長方文誼、學校師生，以及歷屆的畢業校友共同籌劃的第一屆部落豐年祭，將在8月26日在校內盛大舉行。（葉書宏翻攝）

經過臺東馬蘭部落正式認可，成為在都會區分支部落的新北市新店區新和國小新和部落！新和國小校長方文誼、學校師生，以及歷屆的畢業校友共同籌劃的第一屆部落豐年祭，將在8月26日在校內盛大舉行。

校長方文誼在今年7月10日帶領學校教職員及校內原住民學生前往臺東馬蘭部落進行原住民族傳統祭儀文化的學習體驗，並在馬蘭更生會館的年齡階層交付任務的儀式中，取得部落領導階層的認可，在都會地區推動馬蘭部落文化，並同意讓新和國小的原住民孩子加入部落的年齡階層進行學習、觀摩及體驗，在一連串的參與後取得部落認同及授旗，新和國小設立的新和部落正式成為台東市馬蘭社群部落的分支部落，也成就了此次豐年祭的舉行。

新和國小校內設有新和部落屋，使原住民學生在學校裡有個可以完整學習族群文化的機會，歷年來除了開設族語班、樂舞班，也開設可以學習傳統工藝的織布班和藤編班。校園中還有搭建傳統瞭望台，也設置文化走廊，讓全校學生都能親近及接觸原住民族文化。

一路引領孩子學習並積極傳承原住民族文化的族語老師方双喜表示，成立新和部落屋不僅讓孩子有一個學習傳統文化的環境，了解阿美族年齡階級制度，在執行豐年祭任務的過程中，也提升了孩子們對自我文化的認同，即使從新和國小畢業後的孩子，也會因為擔負階級任務，義務的返回學校來幫忙，是讓她非常感動的地方。

新北市政府原民局長楊馨怡表示，都市的原住民失去了與部落母體文化共生成長的機會，而都市地區也缺乏文化洗禮及浸淫的環境，因此新和國小提供了孩子有這樣的機會與環境是難能可貴的。

(中時)