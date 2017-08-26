世大運選手哈「原」味　原民樂舞嗨翻天

林口區族人在林口運動公園進行樂舞排練，因鄰近世大運選手村，吸引國外選手熱情參與。（葉書宏翻攝）

林口區族人在林口運動公園進行樂舞排練，因鄰近世大運選手村，吸引國外選手熱情參與。（葉書宏翻攝）

新北市原住民文化活動在每年8月份陸續登場，豐年祭除了感謝神靈庇佑五穀豐收的文化意涵外，並負有教育男子成年、傳承薪火的重大意義。林口區族人也緊鑼密鼓利用夜晚在林口運動公園進行樂舞排練，因鄰近世大運選手村，吸引國外選手熱情參與，體驗台灣特殊的原住民族文化，與族人一起嗨翻天，為在這個週末隆重登場林口區原住民族文化活動揭開序幕。

2017世大運來自世界100多個國家逾萬名隊職員來台參與盛會，這是台灣有史以來主辦層級最高的國際綜合運動賽事，設在林口的選手村，因緊鄰第一運動公園，原住民為舉行豐年祭，也緊鑼密鼓的排練傳統舞蹈，強而有力的舞步及熱情洋溢的樂聲，吸引來自各國的選手目光，成為正式比賽之外另類焦點，更讓外國選手耳目一新，現場所有人隨之共舞，熱力燃到最高點，連在場的市民都大呼驚奇！

林口區豐年祭即將在8月27日登場，為數不少的原住民青少年趁著暑假踴躍參與祭典，他們辛勤努力學習及排練，準備在豐年祭中奮力展現出優美的傳統舞蹈及歌謠，為的就是要傳承阿美族文化精髓，這一切的努力看在部落長者們眼裡感到相當欣慰。

新北市政府原民局長楊馨怡表示，族人將熱情及快樂與世大運選手共享，也藉此傳遞新北市境內原住民族多元豐富的文化內涵，帶入豐年祭豐收氣氛，更將原鄉部落與都會環境做了脈絡化的結合，重新建構並強化了自身對於原住民族文化認同，找尋都會地區民族延續的立足點。

歡迎市民朋友帶著「臺灣原住民族文化學習護照」，除可親近及體驗原住民族文化外，凡參加活動者即可蒐集章戳參加年底抽獎活動，感受到符合期待以及超出期待的驚喜。誠摯邀請市民朋友在8月27日於上午8時至下午5時於林口區忠孝路622巷籃球場，一起哈原味嗨翻天。

(中時)