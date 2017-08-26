男女之外 加拿大護照可選第三性

加拿大政府表示，自8月31日起護照將有第三種性別選擇，增加X的性別標誌，表明民眾的中性身分，希望措拖可以消除對第三性的性別歧視，詳細實施細節屆時再行公佈。

加國政府發表聲明說，加國民眾將可在護照的備註頁上，說明其性別「認同為X」，此舉將「更能反映持照人的性別認同」，加拿大今年6月，通過新法修訂人權法案，在種族、宗教、年紀、性別和性傾向之外，再加上「性別認同和表達」，都不得予以歧視。加拿大政府希望此舉能夠展現出平等、多元化、包容的價值觀及政策取向。

(中時電子報)