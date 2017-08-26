香港快運航空七夕情人節推出「買來回機票 去程台幣10元」

屬於低成本航空的香港快運航空（HK Express）為慶祝七夕情人節，特別帶來驚喜促銷優惠：從台中或花蓮出發前往香港可享「買來回機票，去程台幣10元」的優惠！

每年農曆七月初七為傳統節日七夕情人節，北亞地區所有情侶們互相贈送鮮花、巧克力及各種充滿心思的禮物的浪漫節日。而今年，情侶們更可為彼此送上更驚喜的禮物：飛往香港享受一個滿載愛意的旅程！

HK Express特別推出「買來回機票，去程台幣10元」的驚喜優惠，凡購買台中或花蓮至香港的來回程機票，去程只需台幣10元 起。此推廣優惠自2017年8月29日（00:00）起至2017年8月31日（23:59），旅行日期適用於2017年9月12日至2018年10月27日。

從登上傳統帆船夜遊維港到前往屋頂酒吧暢飲，選擇於海景餐廳享用大餐，或是在一家精美的隱世酒吧小酌，香港是一處讓情侶度過兩人世界的絕佳旅遊目的地。

除此之外，景色優美的登山路徑、迷人的沙灘、舒適的按摩體驗、寫意的自行車漫遊，或是前往西貢、坪洲島等寧靜角落展開一天愜意之旅，都是情侶們不容錯過的選擇。

遨遊香港之後，情侶更可以繼續他們的愛之旅，透過HK Express之航線網絡飛往亞洲其它地方，例如擁有獨特文化、美食與古老建築的清邁或暹粒。想要擁有一個陽光海灘的假期？情侶們可以選擇前往塞班島暢遊數日，或是在峴港享受一段悠閒寧靜的旅程。

(工商)