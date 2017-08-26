毒蛋追追追 台南市8家牧場毒蛋流向全台多家食品業者
台南市衛生局25日晚間再公布新增三家驗出芬普尼雞蛋的牧場，總計台南有8家牧場供應毒蛋給下游業者，其中沈素貞牧場賣給大成長城公司的毒蛋，再往下供應給18個店家，包括佳湘食品、班鳩的窩與拉亞漢堡等名店的部分分店都中箭，海澄牧場賣給22家下游業者亦包括四海游龍、弘爺等名店。
台南市24日第一波公布5家毒蛋牧場名單，包括信友、西興、廣福、錦湖與沈素貞牧場，25日再爆3家，包括宏佳、太昌與海澄牧場。
其中廣福、錦湖兩家牧場分別售往嘉義市、雲林縣，信友供給七股區的金姓業者、西興牧場供給下營區的曾姓業者，兩家現場都已無存貨。
沈素貞牧場的毒蛋流向大成長城官田營業所，大成長城將毒蛋售往全台各地共18處店家，售往台南市的有佳湘食品公司、文楓蛋品公司與億利行3家，衛生局已命業者全數退回牧場。
大成長城流向外縣市共15家，台北市3家、新北市2家、桃園市3家、高雄市5家、苗栗縣2家，均已通知當地衛生局持續追查。
總計18家下游業者中，包括班鳩的窩義大店、鳳山店與統一夢時代高雄店，拉亞漢堡金門金城店、中一排骨新店家樂福店、樹太老日式定食桃園愛買店與左營三越店等知名店家都搭上毒蛋風波。
新增的宏佳、太昌與海澄3家牧場，台南市衛生局已緊急封存共1704公斤雞蛋，並追出海澄牧場供給的下游共22家業者，皆在台南市，其中包括四海游龍、弘爺等知名業者。
太昌牧場則在24日出貨給新竹溫姓業者，另請新竹縣衛生局協助追查。
高雄市的金梅畜牧場、嘉義縣建生牧場、黃建聰牧場的毒蛋流向台南四家蛋行，衛生局已要求下架回收1920公斤。
(中時)
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