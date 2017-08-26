燒教宗照片 IS揚言攻擊羅馬

中時電子報
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IS將方濟各及榮休教宗本篤16世的照片撕毀及拋在地上，揚言進攻羅馬。(圖片取自metro)

極端組織「伊斯蘭國」（IS）日前發表最新宣傳影片，除了播出成員在菲律賓南部大肆破壞天主教教堂，更撕毀教宗方濟各照片，不惜放火燒毀教攻擊異教徒，更揚言會對羅馬進行恐怖攻擊。

影片中不僅將IS稱為「穆罕默德的真正士兵」，又指IS在東亞地區不斷征服領土，更在菲律賓大開殺戒。而影片一名自稱金達爾（Abu Jindal）戰士，則在鏡頭前以英文說，你們這些異教徒記住，我們將攻往羅馬。

它們肆無忌憚破壞教堂內的耶穌十架及聖母雕像，更將方濟各及榮休教宗本篤16世的照片撕毀及拋在地上。旁白更高呼「經過一切努力，十字架宗教將被摧毀」，並將教堂燒毀，又指「十字軍對穆斯林的敵意只會讓年輕一代更勇猛」。

(中時電子報)

文章來源：New Isis video threatens the Pope, with warning ‘we will be in Rome’ Read more: http://metro.co.uk/2017/08/25/new-isis-video-threatens-the-pope-with-warning-we-will-be-in-rome-6878001/#ixzz4qncCFoEv

關鍵字：攻擊照片IS羅馬
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