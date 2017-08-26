燒教宗照片 IS揚言攻擊羅馬
極端組織「伊斯蘭國」（IS）日前發表最新宣傳影片，除了播出成員在菲律賓南部大肆破壞天主教教堂，更撕毀教宗方濟各照片，不惜放火燒毀教攻擊異教徒，更揚言會對羅馬進行恐怖攻擊。
影片中不僅將IS稱為「穆罕默德的真正士兵」，又指IS在東亞地區不斷征服領土，更在菲律賓大開殺戒。而影片一名自稱金達爾（Abu Jindal）戰士，則在鏡頭前以英文說，你們這些異教徒記住，我們將攻往羅馬。
它們肆無忌憚破壞教堂內的耶穌十架及聖母雕像，更將方濟各及榮休教宗本篤16世的照片撕毀及拋在地上。旁白更高呼「經過一切努力，十字架宗教將被摧毀」，並將教堂燒毀，又指「十字軍對穆斯林的敵意只會讓年輕一代更勇猛」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。