燒教宗照片 IS揚言攻擊羅馬

IS將方濟各及榮休教宗本篤16世的照片撕毀及拋在地上，揚言進攻羅馬。(圖片取自metro)

極端組織「伊斯蘭國」（IS）日前發表最新宣傳影片，除了播出成員在菲律賓南部大肆破壞天主教教堂，更撕毀教宗方濟各照片，不惜放火燒毀教攻擊異教徒，更揚言會對羅馬進行恐怖攻擊。

影片中不僅將IS稱為「穆罕默德的真正士兵」，又指IS在東亞地區不斷征服領土，更在菲律賓大開殺戒。而影片一名自稱金達爾（Abu Jindal）戰士，則在鏡頭前以英文說，你們這些異教徒記住，我們將攻往羅馬。

它們肆無忌憚破壞教堂內的耶穌十架及聖母雕像，更將方濟各及榮休教宗本篤16世的照片撕毀及拋在地上。旁白更高呼「經過一切努力，十字架宗教將被摧毀」，並將教堂燒毀，又指「十字軍對穆斯林的敵意只會讓年輕一代更勇猛」。

(中時電子報)