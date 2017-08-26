川普簽行政命令 制裁委內瑞拉

美國總統川普簽署行政命令，對委內瑞拉實施經濟制裁。(圖片取自美聯社)

美國總統川普簽署行政命令，對委內瑞拉實施經濟制裁。(圖片取自美聯社)

美國總統川普簽署行政命令，對委內瑞拉實施經濟制裁，禁止交易委內瑞拉政府及其國營石油公司（PDVSA）發行的新債券和提供新的資金，但禁令並不包括中止由委內瑞拉進口石油。

白宮發表聲明說，美國總統川普（Donald Trump）已簽署行政命令，對委內瑞拉獨裁政權祭出新的金融制裁。

委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）形容這是對本國人民「最卑劣的侵略」，指責美國企圖在委內瑞拉製造人道災難。而這項新措施勢必會大幅升高兩國間緊張關係，並加劇委內瑞拉經濟危機。

(中時電子報)