首見日法美餚聯姻 「蘭會席」雙廚跨界炫技今日上菜

用海苔脆餅與龍蝦肉與晶凍共構的「荷葉」，形色流洩禪風意境。（攝影／姚舜）

小林師傅烤的鰻魚，肉質香嫩鬆軟，底皮非常酥脆。（攝影／姚舜）

冷缽〈生蠔．小黃瓜〉，是用日本柚子胡椒、一點Tabasco，以及醃漬小黃瓜為南非鑽石生蠔提味，味道和諧均衡，消暑開胃。（攝影／姚舜）

Cage演繹的盛合〈龍蝦〉，是用焦化奶油香煎的龍蝦肉，以及以雞油菇作餡的Cannoli卡諾里搭配，雞油菇用本身的菇汁與鮮奶油和巴西里與百里香醬汁炒過，味道濃郁迷人。（攝影／姚舜）

〈和歌山黑鮪〉的「蛇腹」部位，油花分布均勻，小林師傅會熟成7天後切成生魚片給客人享用。（攝影／姚舜）

Cage設計的〈鴨肝豆腐〉，底層豆腐是用無糖豆漿加了鴨肝和雞蛋，打勻後扣模蒸製，切成方丁的鴨肝用白松露奶油煎製，上面再放了黑松露丁塊，整道菜口感滑腴，味道鹹香濃郁，形色味皆具米其林星餚水準。（攝影／姚舜）

〈蘭會席〉的餐後甜點是用焦糖慕斯、芝麻脆餅、黑芝麻海綿蛋糕，以及抹茶奶霜組合而成，呈盤形色帶有禪風。〈攝影／姚舜）

今起在〈蘭〉法式餐廳推出的〈蘭會席〉，是由〈蘭〉餐廳主廚Cage歐俊辰（右）與〈都鮨蘭奢待〉料理長小林師傅聯手演繹。（攝影／姚舜）

日本割烹料理與當代法菜「合拍」嗎？今（8/26)、明（8/27)兩天，在台北市安和路〈Orchid蘭〉餐廳推出的「蘭會席」美食饗宴，就是一套由當代法國料理（Modern French Cuisine)與傳統日式割烹料理共譜的美食盛宴。西式現代美饌與東方傳統料理聯姻，按日本會席料理的格律譜寫菜單與順序出菜，是首見台灣餐飲市場的新嘗試，雖然「實驗性格」濃烈，卻絲毫沒有違和感，東西方佳餚美味穿插出菜、彼此幫襯互補，且形色流洩「禪風藝境」，很值得一試。

「蘭會席」是由法式料理餐廳〈Orchid蘭〉主廚Cage歐俊辰，以及割烹日料餐廳〈都鮨蘭奢待〉料理長小林師傅（林振昌）聯手演繹。因為兩家餐廳的名字都有個「蘭」字，「蘭會席」由此而來。

日本會席料理和高檔法國料理雖分據東西，卻有不少共同的性格與DNA。兩種菜系食材用料俱都講究，做功也都精緻繁浩，套餐出菜亦都強調啟承傳合，菜餚呈盤也都追求盤飾。而過去30年不少法菜主廚更將日料元素融入法菜中，日料職人也流行將法菜廚藝技法應用在部位日料之中，這種東西方菜系「相互影響，跨界融合」的思維並成為一種食尚。

也就是因為日本的會席或懷石料理與高檔法菜的料理哲學與精神態度有諸多相似典共同點，開幕迄今雖不滿一年卻已得到法國政府認認，且躋身台北一線法國美味餐廳的〈Orchid蘭〉餐廳負責人Frank，起心動念邀請這兩年在台北日料界走紅的〈都鮨蘭奢待〉料理長小林師傅與〈Orchid蘭〉餐廳主廚Cage聯手推出「蘭會席」的想法，成就了別開生面跨界美食饗宴。

「蘭會席」並不是已流於俗套的「和魂法菜」或「日料法烹」，而是兩位廚師各自運用擅長的技法演繹菜餚，然後再按日本會席料理的精神舖陳菜單，由〈Orchid蘭〉的菜與〈都鮨蘭奢待〉的菜輪番上桌。

在多次與客座的米其林星級名廚合作後，Cage的烹調廚藝不僅再成熟圓融，菜餚亦更具名家風範，每道菜不會使用太多食材表現，卻傾力以精湛廚功讓食材「本味盡現」，且彼此搭配完美均衡協調，而為本次「蘭會席」，Cage的擺盤也以「禪風」表現，更具藝境。

小林師傅詮釋日本割烹，除食材用料皆自日本坐飛機來台，並高度重視原味呈現，沒有複雜盤飾，「讓食材說話」，低調內歛而不外顯張揚，讓食客更能專注聚焦品嘗眼前的美餚。

只有今、明兩天午、晚餐4個餐期的「蘭會席」，不分午餐或晚餐，訂價都是5000元，且截至上周訂位皆滿，顯見真正用心詮釋的美食，還是能得到食家饕客認同。

(工商)