掃到帕卡颱風外圍環流 台晴朗炎熱短暫雨
本周末為暑假結束前最後假日，是出遊或是為世大運選手加油觀戰的好天氣，美中不足就是熱了點！台灣各地今(26)日受到帕卡颱風外圍雲系影響，花東及恆春半島偶爾有局部短暫陣雨，其他地區晴朗穩定。但也受到颱風外圍沉降影響，北部地區包括雙北及桃竹苗，高溫可能上看36度以上，仍要注意避免長時間戶外活動，以免中暑。
中央氣象局表示，今日各地午後雖有雷陣雨發生的機率，不過由於水氣減少，整體而言，降雨的範圍及量值有機會更為減少。溫度方面各地高溫約32至35度，紫外線指數各地多是過量級，澎湖地區更來到危險級，戶外活動應確實做好防曬。明天周日的天氣型態也與今天類似，民眾可以把握暑假前最後假日出遊。
至於今年第14號輕度颱風帕卡，未來將以偏西北西的方向通過菲律賓進入南海，然後往廣東一帶前進的機率較高，直接影響臺灣陸地的機率不大。不過，從周日晚上開始，台灣西南部、恆春半島及東南部沿海風浪較大，也有長浪現象，前往上述海域活動的民眾，請特別注意安全，往來廣東與港澳的旅客也應多注意航班異動資訊。
(中時電子報)
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