布魯塞爾又傳恐攻 歹徒遭擊斃

比利時首都布魯塞爾驚傳恐怖攻擊事件。(圖片取自bbc)

比利時首都布魯塞爾驚傳恐怖攻擊事件，當地時間25日晚約8時一名男子持刀攻擊比利時士兵，當場遭到擊斃。最新消息指，檢察官證實該男子已身亡，並稱這是一起恐怖攻擊。

據了解，這名武裝男子在市中心攻擊一群士兵，男子行凶前曾高喊「真主至大」，被當場擊斃，軍警同時也封鎖了布魯塞爾大廣場附近的街區。

現場已被警方封鎖，也認定這是一起恐怖攻擊事件，目前警方初步調查顯示他不是比利時人，男子身分和動機仍在調查中。

(中時電子報)