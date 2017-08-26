北韓發射不明物到日本海

金正恩最近試發飛彈動作頻頻。(圖片取自美聯社)

韓聯社報導指出，北韓從江道原（Gangwon province）發射不明「拋射物」(projectile) 到日本海；彭博新聞也引述南韓軍方的簡訊報導了這項訊息。

(中時)