不怕美威嚇 北韓射3飛彈 飛行250公里
北韓周六早晨約6時49分從東岸江原道朝日本海發射多枚發射物﹐飛行了約250公里。
據韓聯社26日報導﹐韓國聯合參謀本部說，北韓淩晨在江原道試射數枚不明飛行物。據推測，飛行物可能是短程彈道飛彈。
據路透報導﹐美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）說﹐北韓發射的3枚短程飛彈中﹐第一枚和第三枚在飛行中墜落﹐而第二枚發射後幾乎立刻爆炸﹐前後持續了約30分鐘。不過﹐它們對北美或關島並不構成任何威脅。
目前美韓正在進行「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）聯合軍演，共有5萬名韓軍和1.75萬名美軍參演﹐將持續至31日。法新社指出﹐北韓發射飛彈﹐可能是為了表達對美韓軍演的不滿。
北韓勞動黨機關報「勞動新聞」近日強烈譴責韓美啟動聯合軍演，說這次演習為朝鮮半島局勢火上加油，勢必會升高半島緊張局勢。
這是北韓繼7月28日試射射程可達1萬公里的「火星－14」型洲際彈道飛彈後﹐首度再發射飛彈。而先前美國總統川普已嚴厲警告﹐平壤再發射飛彈挑釁﹐不排除動武。
自2月以來﹐北韓已發射了18枚飛彈﹐隨著每次發射﹐研發飛彈的技術就更進一步。北韓宣稱﹐「火星－14」型洲際彈道飛彈射程可達「世上任何地方」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。