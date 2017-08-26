不怕美威嚇 北韓射3飛彈 飛行250公里

北韓繼7月28日試射「火星－14」型洲際彈道飛彈（見圖）後,無視美國嚴厲警告﹐26日凌晨再度發射數枚飛彈。（圖/勞動新聞）

北韓周六早晨約6時49分從東岸江原道朝日本海發射多枚發射物﹐飛行了約250公里。

據韓聯社26日報導﹐韓國聯合參謀本部說，北韓淩晨在江原道試射數枚不明飛行物。據推測，飛行物可能是短程彈道飛彈。

據路透報導﹐美軍太平洋司令部（U.S. Pacific Command）說﹐北韓發射的3枚短程飛彈中﹐第一枚和第三枚在飛行中墜落﹐而第二枚發射後幾乎立刻爆炸﹐前後持續了約30分鐘。不過﹐它們對北美或關島並不構成任何威脅。

目前美韓正在進行「乙支自由衛士」（Ulchi Freedom Guardian）聯合軍演，共有5萬名韓軍和1.75萬名美軍參演﹐將持續至31日。法新社指出﹐北韓發射飛彈﹐可能是為了表達對美韓軍演的不滿。

北韓勞動黨機關報「勞動新聞」近日強烈譴責韓美啟動聯合軍演，說這次演習為朝鮮半島局勢火上加油，勢必會升高半島緊張局勢。

這是北韓繼7月28日試射射程可達1萬公里的「火星－14」型洲際彈道飛彈後﹐首度再發射飛彈。而先前美國總統川普已嚴厲警告﹐平壤再發射飛彈挑釁﹐不排除動武。

自2月以來﹐北韓已發射了18枚飛彈﹐隨著每次發射﹐研發飛彈的技術就更進一步。北韓宣稱﹐「火星－14」型洲際彈道飛彈射程可達「世上任何地方」。

(中時電子報)