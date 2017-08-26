8月26日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●新課綱 黑箱刪古文 台恐墜落文化懸崖

國文課綱爭議逼出了溫良恭儉讓的中研院士、大學教授，在臉書聯署發聲明，也可看出這份課綱在程序及內容都不正義。對照大陸新課綱從小一開始教古文，及全球漢學漸成顯學，如同逼台灣學生走向「文化懸崖」。在大陸復興中華文化之際，台灣卻自甘墮落。如同學者所言，教育鎖國政策將導致台灣三、五年內文化優勢完全喪失，年輕一代更將缺少競爭力，令人憂心。

●福5升空護台 2周傳回影像

歷經6年研發，台灣第1顆自主研製的高解析度遙測衛星「福衛五號」，25日凌晨2點51分發射升空，離開地表11分19秒，衛星主體成功與火箭脫離，精準航向預設軌道，為台灣寫下太空科技新頁，未來將透過高解析度攝影設備，拍攝台灣影像，作為勘防災、國土安全等用途。

●KO日本隊 羽球混團獲首金

世大運台灣再添一金！羽球混合團體冠軍賽25日上演台日大戰，中華台北靠著前3點男雙李洋、李哲輝及女單戴資穎、男單王子維連下3城KO日本隊，為台灣在世大運羽球混合團體賽事拍下首面金牌，且團隊12名選手共可獲得1080萬元國光獎金。

重點要聞

●馬英九 洩密無罪

馬英九洩密無罪，總統職權成護身符！前總統馬英九4年前接獲當時檢察總長黃世銘洩密告知，指辦案時另發現時任立法院長的王金平、綠委柯建銘涉司法關說，馬緊急召集當時閣揆江宜樺等人轉述內情商議，檢方起訴認定馬為打王搞政治布局且教唆黃也向江報告，涉洩密等罪。但北院認為，馬是依《憲法》賦予總統「權限爭議處理權」，欲因應可能爆發的「院與院之間的爭執」，洩密行為具有「阻卻違法事由」不罰，昨判馬無罪。

●44雞場爆毒蛋 大成中鏢

毒蛋爆出流向蛋品大廠！農委會昨公布芬普尼殺蟲劑檢驗結果，多達44場蛋雞場超標，集中在中南部，以彰化13場最多，違規率雖僅3%，但移動管制124萬隻雞、封存近80萬顆蛋，流向包括全台第一家液蛋公司勤億蛋品，和知名肉雞供應商大成長城（簡稱大成）等大廠，更令人心驚。民怨：「政府管控失靈，才讓業者、雞農有機可乘。」

●行賄朴槿惠 三星少主判5年

南韓龍頭財團三星少主李在鎔，因涉前總統朴槿惠「閨蜜門」，遭檢方求刑12年。法院昨進行「世紀大審」，認定他行賄等5罪全部成立，判刑5年；另外4名三星前高層也全被判有罪。此判決對即將初審的朴槿惠來說是壞消息，李的賄賂罪成，顯示朴槿惠恐難逃收賄與濫權罪，三星表示會立刻上訴。

重點要聞

●馬英九被控洩密一審判無罪 北檢將提上訴

前總統馬英九二○一三年處理前立法院長王金平與立委柯建銘關說司法案，卸任後被台北地檢署依教唆洩密等罪名起訴，台北地院昨天宣判，法官認定馬英九是就行政、立法聯合侵害司法獨立性的憲政空前危機，行使總統職權，判決無罪，對此，台北地檢署發表四點聲明，將提起上訴。

●世大運／羽球奪首金 中華已15金

世大運開幕後，中華代表團天天有獎牌進帳，昨天羽球場上金牌開張，單日再進帳二金三銀三銅，金牌數已累計達十五金，在獎牌榜仍居第三。

●國文課綱 不應淪意識形態工具

十二年國教高中國文課綱文言、白話文比率多寡及推薦哪些古文，近來引發爭議。教育部明天審課綱前夕，王德威、曾永義等六位中研院士及海內外學者，昨聯合發表連署聲明，呼籲課綱拋開文白比之爭，不應淪為意識形態的工具，應當泯除中文、台文、華文領域差異，追求自由多元的語文教育。

重點要聞

●羽球、滑輪過樁 我添2金

世界球后戴資穎御駕親征，昨率領台灣隊在台北世大運羽球混合團體賽決賽，以直落三解決日本隊，拿下我國首面世大運混團金牌。

●Apple Pay首遭盜刷 詐騙犯又是黃琪

Apple Pay行動支付服務今年三月二十九日在台推出後，我國發生首例盜刷案，涉案人是國內知名的騙子黃琪。

●國民黨未繳8.6億 下週起查封黨產

行政院黨產會追徵國民黨八．六億餘元不當黨產，昨天最後期限，國民黨委託律師帶著民國三十六年第二期美金公債實體債票、息票，前往行政執行署台北分署想繳付抵銷，但執行官以非有效證券、不當黨產為由拒收。國民黨直至傍晚六點下班前仍一毛未繳，台北分署表示，下週起將陸續強制執行國民黨名下動產、不動產，若仍無法清償，未來不排除對黨主席吳敦義限制出境、拘提或管收。

(中時電子報)