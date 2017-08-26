北韓再發射飛彈 美期待對話受挫

美國國務卿提勒森。(江靜玲攝)

北韓周六（25日）發射了數枚短程飛彈，使華府先前對金正恩在8月中旬表現的「節制」，有望為未來雙方展開對話鋪路的期待受挫。

《紐約時報》引述韓國軍方聲明指出，北韓於25日從其沿岸發射了數枚飛彈。這些飛彈向東北方向飛行了約155英里後落入海中。

國務院在北韓發射飛彈消息傳出後表示，美國副國務卿沙利文和南韓副外長將在下周一(28日)舉行會談，討論區域安全和優先事項。

美國國務卿提勒森本周才在記者會上公開肯定北韓，暫停於8月中旬對關島鄰近海域發射飛彈的「節制」表示肯定，認為這可能為未來與平壤展開對話鋪路。

(中時)