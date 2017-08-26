馬無罪柯籲上訴 羅智強批：把大家當王八蛋嗎

台北地院判昨馬英九無罪。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，枉法裁判司法蒙羞，呼籲檢方上訴。（中時資料照／陳信翰攝）

前總統馬英九涉教唆洩密等案遭檢方起訴，台北地院判昨馬英九無罪。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，枉法裁判司法蒙羞，呼籲檢方上訴。前總統府副祕書長羅智強認為，看到柯建銘呼籲上訴，還拿論語「舉直錯諸枉，則民服；舉枉錯諸直，則民不服」來説嘴，真有一種柯建銘把大家都當成王八蛋的感覺。

柯建銘表示，法官竟判馬無罪，理由離譜，將馬英九的行為解釋為是在處理院際糾紛，所以符合刑法第21條的阻卻違法事由，判決顯然是讓總統權力無限擴張，馬英九成為超越憲法與法律的總統，彷若帝制再現！

羅智強表示中華民國的官司，除了柯建銘涉及的遠通電通案外，檢方在無罪判決後，幾乎都上訴。馬英九可沒柯建銘的厚顏與呼風喚雨的能力，還可以讓立法院長幫他打電話給法務部長，關説司法讓檢方不上訴。

如關説司法、踐踏正義的柯建銘，可以像現在這般囂張放話，反倒是站出來痛撃司法關説的馬英九，最後卻蒙冤入獄，羅智強直言「你以為受害的是馬英九嗎？」不是的，是這個不僅對不義禁聲，甚至對正義以屠刀相加的社會和司法。

最後，怕柯建銘臉皮天下無敵的厚，腦子的記憶區卻天下無敵薄，把當年王柯囂張關説的電話對話全文，再次讓全民複習一下。這種極品的文獻，才該納入課綱的國文選文、歷史選文，讓大家永記台灣司法，最沉淪的一頁！

2013年6月28日（王金平打給柯建銘）

王：喂，要找你都沒人。

柯：我靜音啦，我下午有開了。

王：這樣啦，那個「阿煌」（指陳守煌）有打電話來了。

柯：怎樣？

王：他是跟我說那個女孩（指承辦檢察官）姓林，林秀濤(音同「桃」)，他說他是勇伯（指曾勇夫）啊的人啦。

柯：喔！勇伯啊的人喔！

王：所以他叫我跟勇伯啊說。

柯：（不清楚）

王：沒啦，我已經跟勇伯說完了。

柯：他怎麼說？

王：他說好啦，他會盡力，他會弄。

柯：勇伯要處理沒？

王：勇伯要處理。

柯：沒問題吧？

王：不知道，就讓他處理。他就說他要處理啊。

柯：好好好。謝謝。

王：就讓你知道一下，今天就是要跟你說這個，你電話都沒有聽哩。

柯：我轉靜音忘記了。

王：我以為你在賺錢哩，好啦，今天沒，好啦，知道了吼。

柯：好啦，謝謝。

2013年6月29日（王金平打給柯建銘）

柯：喂。

王：（年輕男子聲音，不清楚）

柯：喂。

王：（不清楚，疑似叫柯外號某某）

柯：對。剛離開，要先走了。你先走了喔？

王：你有來嗎？你有來這裡嗎？

柯：我剛離開。你在那裡？

王：我離開後，要另外休息。我跟你說，剛才那個人在那邊你有看到嗎？

柯：啥？

王：伯啊，就勇伯啦那一個伯仔那一個。

柯：你說那一個？

王：勇伯啊。勇伯啊。

柯：我沒遇到，我剛離開。

王：他跟我說ＯＫ了。

柯：好好。謝謝。

王：好好。

(中時電子報)