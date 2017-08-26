韓瑜遭襲胸 高EQ回應「識貨」

韓瑜昨曬出一張遭「襲胸」的照片。（圖／取自臉書）

韓瑜近來趕拍八點檔《一家人》，工作忙碌的她仍會隨時更新動態和粉絲互動，不過她昨天曬出一張遭「襲胸」的照片，但韓瑜非但不生氣，反而還高EQ回應說「你識貨！」全因襲胸的是個小弟弟。

韓瑜因為工作幾乎整天都待在棚內，但她好姊妹陳珮騏、臧芮軒特地來探班，其中還有一名小男童隨行，只見她看到韓瑜後，一手抓著披肩，一手不偏不倚的「襲胸」，讓韓瑜都忍不住稱「小弟弟，你識貨！」笑壞眾人；不過許多網友也想知道這名小男童是誰，直呼他太有福氣，年紀輕輕一旁就圍繞美女。

(中時電子報)