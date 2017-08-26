天鴿剛重創 吳德榮：帕卡對港澳具威脅

左圖：昨(25)日18時累積雨量圖顯示，午後對流強度較弱，降雨範圍小、雨量也較少。右圖：氣象局26日2時「路徑潛勢預測圖」顯示，白天「帕卡」將再進入南海重整增強；朝向西北西，週(27)日下半天起將侵襲廣東一帶，對港、澳亦具有威脅！（圖片來源：《三立準氣象·老大洩天機》專欄）

天鴿颱風輕輕從台灣下方掃過，卻為港澳帶來重大災情。現在帕卡颱風也朝廣東而去，氣象專家吳德榮提醒，帕卡強度雖不至於像天鴿一樣強，，路徑也稍偏南，但對港、澳仍具有威脅！

今年第13號颱風天鴿23日從大陸廣東珠海登陸，強風豪雨重創香港、澳門，造成香港1死84傷、澳門5死153傷，港澳大規模斷水斷電、海水倒灌，災情畫面曝光，嚇壞許多台灣網友。

如今第14號颱風帕卡又朝港澳方向前進。氣象專家吳德榮在《三立準氣象·老大洩天機》專欄指出，今(26)日清晨帕卡在呂宋島，強度發展受到地形的限制，但今日白天帕卡將再進入南海重整增強，路徑向西北西，週(27)日下半天起將侵襲廣東一帶，強度雖不致增強至像「天鴿」一樣強，路徑也稍偏南，但對港、澳仍具有威脅！若有廣東、港澳的行程，應密切注意其動態及影響。

至於台灣則是受到帕卡颱風外圍雲系影響，今(26)日花、東及屏東有明顯降雨，高雄、台南山區也有零星降雨；其他地區仍感受到颱風外圍的沉降作用，午後對流會較弱、且大多在山區；北台灣晴朗炎熱，高溫達36度以上。

明(27)日台灣附近水氣增多，各地雲量稍增、有局部短暫陣雨，西半部午後對流也會比較旺盛，北台灣高溫仍在35、36度左右。

(中時電子報)