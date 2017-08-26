感恩數位節 吉隆舉辦抽獎回饋收視

吉隆有線電視推出感恩數位節活動，即日起舉辦抽獎回饋收視戶。（吉隆有線電視提供）

吉隆有線電視推出感恩數位節活動，即日起舉辦抽獎回饋收視戶。（吉隆有線電視提供）

吉隆有線電視推出感恩數位節活動，即日起舉辦抽獎回饋收視戶。（吉隆有線電視提供）

吉隆有線電視推出感恩數位節活動，即日起舉辦抽獎回饋收視戶。（吉隆有線電視提供）

吉隆有線電視推出感恩數位節活動，即日起舉辦抽獎回饋收視戶。（吉隆有線電視提供）

吉隆有線電視推出感恩數位節活動，即日起舉辦抽獎回饋收視戶。（吉隆有線電視提供）

基隆地區經過3年多的數位化專人推廣，「吉隆有線電視」昨宣布已正式完成全區數位化的任務，將帶領基隆邁入1個全新的數位時代。

吉隆有線電視表示，為感念收視戶在這段時間的體諒與配合，共同完成基隆全區數位化的歷史一刻，將從昨（25）日起推出「感恩數位節」，舉辦抽獎活動回饋收視戶。

吉隆指出，依轉訊順序的行政區，邀請各區全體議員至吉隆電視共襄盛舉，每區將抽出30位幸運收視戶，可獲得免費收看超過2000元價值的bbTV包月電影服務一年，提供上千部強檔電影讓全家一起歡樂。另外，9月1日更加碼抽出7台45吋夏普液晶電視(各行政區一台)，回饋給收視戶。

「將帶給民眾不一樣的感覺！」吉隆強調，數位有線電視將帶給民眾更多FULL HD高畫質的影音頻道，收視戶也不必再出門租借DVD，就可用更超值的價格享受最喜愛的電影。此外，吉隆也正式推出APP行動客服，未來吉隆將推出更多的數位服務，讓基隆市民享受更高品質的數位生活。

(中時)