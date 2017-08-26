世大運》男子滑輪馬拉松 中華隊0獎牌進帳

柯福軒(左2)第5名衝線，是中華隊男子馬拉松排名最前面的選手。(陳信翰攝)

中華隊滑輪溜冰截至昨天為止，已拿下多達9金，戰功彪炳，今(26日)進行到最後一天的42公里道路馬拉松賽程，率先登場的男子組，中華隊6人參賽4人完賽，排名最前面的柯福軒滑出1小時8分18秒237成績，但僅排第5，是中華隊首度此項出賽無奬牌進帳。

(中時電子報)