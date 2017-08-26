美軍：北韓飛彈試射失敗

北韓繼7月28日試射「火星－14」型洲際彈道飛彈（見圖）後,無視美國嚴厲警告﹐26日凌晨再度發射數枚飛彈。（圖/勞動新聞）

美聯社引據美軍太平洋司令部發布的聲明指出，北韓今晨發射三枚短程彈道飛彈，其中二枚飛行一段距離後於飛行途中停止作用，另一枚則在發射後不久即爆炸。這暫時對北韓的核武與飛彈研發計畫造成打擊。

(中時)