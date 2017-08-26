不讓綠營生氣 洛杉基：馬英九乖乖坐牢去吧！

前總統馬英九遭台北地檢署起訴洩密案，台北地院判決馬英九無罪。（本報資料照片）

前總統馬英九涉教唆洩密等案遭檢方起訴，台北地院判昨馬英九無罪。民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，枉法裁判司法蒙羞，呼籲檢方上訴。對此，自由作家洛杉基表示，檢察官們看到了沒有？民進黨黨團總召震怒了！並稱馬前總統生不逢時，為了能夠「促進台灣人的團結與和諧」、避免「造成憲政危機」（綠律師語），不讓柯總召、蔡總統與扁系人馬生氣，只能自我犧牲當一次吳鳳，從此不再抗辯，乖乖坐牢去吧！

柯建銘認為，他與檢察官已提出大量證據，馬英九的犯罪行為已到毫無可疑的地步，先前黃世銘洩密已被判刑有罪，馬英九教唆洩密竟得以脫身。且馬英九早已承認，有指示黃世銘向江宜樺報告，此行為已構成教唆洩密的犯罪行為，法官竟為其脫罪，昧著良心枉法裁判，實在令人難以信服，踐踏司法的尊嚴！呼籲本案檢察官絶對要上訴到底。

洛杉基則認為「檢察官們看到了沒有？民進黨黨團總召震怒了！」並稱蔡總統在司改會議上震怒，要求與會人員一再投票，直到高票通過她的主張為止，否則誰都別想回家。這個教訓，參與司法改革的法官、檢察官們，難道忘了嗎？現在柯總召一樣震怒，除非檢察官要一直上訴到讓馬英九坐牢位置，否則誰都別想回家與家人團聚吃飯！

洛杉基提醒「絕對不能讓柯總召生氣！」檢察官們還不懂的體察上意，趕緊把馬英九起訴定罪了，關進牢裡，就能讓三成台灣人滿意，從此不再抗議司法不公，只辦阿扁不辦老馬。馬前總統生不逢時，為了能夠「促進台灣人的團結與和諧」、避免「造成憲政危機」（綠律師語），不讓柯總召、蔡總統與扁系人馬生氣，只能自我犧牲當一次吳鳳，從此不再抗辯，乖乖坐牢去吧！

(中時電子報)