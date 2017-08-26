你是周末運動員嗎？別成為運動傷害高危險群
你也是到了假日，才勤運動的「週末運動員」嗎？有位工程師平時工作忙碌，只能利用假日打籃球，卻因筋骨僵硬，造成背部劇痛。活力得中山脊椎外科醫院復健室物理治療師蘇慧宜說，想當個週末運動員，除了該注意姿勢的正確性外，平時也該維持肌肉的柔軟度與加強核心肌群的運動，否則運動傷害容易找上門！
●什麼是「週末運動員」
就是指那些平常星期一到星期五的上班日整天忙得天旋地轉，身心俱疲，然後一直到週末假日才能抽空運動的人。有心想要運動是一件好事，但是運動傷害對大多數的週末運動員來說卻是一個除不去的惡夢。
●運動強度超過負荷易受傷
肌肉拉傷的症狀包括疼痛、肌肉痙攣、無力及腫脹，依症狀程度可以分成輕微、中度及嚴重3個等級：
1.輕度的肌肉拉傷
只是少數肌纖維斷裂，對肢體功能影響不大，並且容易恢復。
2.中度的拉傷
有較多肌纖維斷裂，各種症狀較為明顯，需要仔細治療與復健。
3.嚴重的拉傷
代表肌肉有局部或全部的斷裂，受傷部位根本無法活動，甚至需要進開刀房直接修補。
週末運動員之所以容易受傷，最主要的原因是不夠「了解」自己的身體。年紀慢慢大了，不管是肌力、耐力、柔軟度都遠不如從前，卻覺得自己還年輕，可以像以前一樣運動。強度過大，身體當然負荷不了，所以特別容易受傷。
●休息是肌肉拉傷最好的復健
剛受傷時，掌握所謂的基本原則：【PRICE原則】，可以很有效的降低後遺症，讓自己在最短的時間恢復。即 Protection（保護患處）、Rest（適度休息）、Ice（冰敷）、Compression（壓迫患處）、Elevation（抬高患處）。
壢新醫院運動醫學科主任林頌凱指出，當肌肉急性拉傷時，休息是最好的復健方法。拉傷3天內因為紅腫熱痛，可局部冰敷預防腫脹，每次冰敷15分鐘後休息5分鐘，可以反覆施作；把受傷部位抬高到超過心臟位置，並且用繃帶裹住受傷部位，也可以避免發腫；過了急性期後可適度熱敷，熱敷時間也大約是15分鐘，不宜過久。疼痛部位可以輕輕揉按，紓緩緊繃現象。【全文來源《康健雜誌網站》】
※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。
(中時電子報)
文章來源：突然過度運動 當心橫紋肌溶解症！
文章來源：久不運動，肌肉會變成脂肪？
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範