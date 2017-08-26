你是周末運動員嗎？別成為運動傷害高危險群(圖／周書羽 康健雜誌提供)

你也是到了假日，才勤運動的「週末運動員」嗎？有位工程師平時工作忙碌，只能利用假日打籃球，卻因筋骨僵硬，造成背部劇痛。活力得中山脊椎外科醫院復健室物理治療師蘇慧宜說，想當個週末運動員，除了該注意姿勢的正確性外，平時也該維持肌肉的柔軟度與加強核心肌群的運動，否則運動傷害容易找上門！

●什麼是「週末運動員」

就是指那些平常星期一到星期五的上班日整天忙得天旋地轉，身心俱疲，然後一直到週末假日才能抽空運動的人。有心想要運動是一件好事，但是運動傷害對大多數的週末運動員來說卻是一個除不去的惡夢。

●運動強度超過負荷易受傷

肌肉拉傷的症狀包括疼痛、肌肉痙攣、無力及腫脹，依症狀程度可以分成輕微、中度及嚴重3個等級：

1.輕度的肌肉拉傷

只是少數肌纖維斷裂，對肢體功能影響不大，並且容易恢復。

2.中度的拉傷

有較多肌纖維斷裂，各種症狀較為明顯，需要仔細治療與復健。

3.嚴重的拉傷

代表肌肉有局部或全部的斷裂，受傷部位根本無法活動，甚至需要進開刀房直接修補。

週末運動員之所以容易受傷，最主要的原因是不夠「了解」自己的身體。年紀慢慢大了，不管是肌力、耐力、柔軟度都遠不如從前，卻覺得自己還年輕，可以像以前一樣運動。強度過大，身體當然負荷不了，所以特別容易受傷。

(圖／周書羽 康健雜誌提供)

●休息是肌肉拉傷最好的復健

剛受傷時，掌握所謂的基本原則：【PRICE原則】，可以很有效的降低後遺症，讓自己在最短的時間恢復。即 Protection（保護患處）、Rest（適度休息）、Ice（冰敷）、Compression（壓迫患處）、Elevation（抬高患處）。

壢新醫院運動醫學科主任林頌凱指出，當肌肉急性拉傷時，休息是最好的復健方法。拉傷3天內因為紅腫熱痛，可局部冰敷預防腫脹，每次冰敷15分鐘後休息5分鐘，可以反覆施作；把受傷部位抬高到超過心臟位置，並且用繃帶裹住受傷部位，也可以避免發腫；過了急性期後可適度熱敷，熱敷時間也大約是15分鐘，不宜過久。疼痛部位可以輕輕揉按，紓緩緊繃現象。【全文來源《康健雜誌網站》】

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(中時電子報)