NBA》還不滿足？塞爾提克有意勇士前中鋒

塞爾提克看上波格特的經驗與防守厚度，問題是他能否保證健康出賽。(美聯社資料照)

才跟騎士完成驚天交易，換回明星後衛厄文的塞爾提克，26日遭《波士頓環球報》爆料，正跟前勇士中鋒波格特接觸，只要他可以保持健康狀況，綠衫軍考慮讓他成為球隊簽下的第15人，只能說塞爾提克補強動作永無止境。

其實塞爾提克陣中已有1名稱職中鋒荷福德，想要招募經驗豐富的波格特，無疑是想增強內線對抗能力，畢竟如今他們擁有厄文、海沃德等得分好手，防守端勢必有所加強，難怪塞爾提克總管安吉會把目標放到波格特身上。

身為勇士2015年奪冠成員之一，波格特上個球季卻過很不順遂，他加入小牛打了26場，場均僅3分、8.4籃板與1.9助攻，今年2月被交易到七六人，雖被釋出後，馬上加盟騎士，卻只打不到1分鐘，就因腿傷提前整季報銷。

儘管波格特的進攻能力或手段欠佳，但他在防守與傳球策應方面的能力，卻能帶給球隊不少幫助，問題是32歲的他，最近幾年經常容易陷入傷痛問題，這也是至今他還找不到新東家主因，接著就看塞爾提克要不要賭了。

(中時電子報)