拳擊》世紀拳賽明開打！外媒預測必KO
梅威瑟與UFC拳王麥葛雷格的跨界拳賽即將在美國時間26日晚間開打(台灣時間27日)。對上40歲的不敗拳擊手梅威瑟，愛爾蘭戰士麥葛雷格的勝算有多少？多家外媒預測，兩人最後勢必以KO決勝負，不會讓拳迷失望！
《今日美國》引用多名記者預測，大多數看好梅威瑟以KO或TKO勝出，不過至少要打到第6回合之後。梅威瑟日前放話：「麥葛雷格撐完12回合就算他贏。」表示他一定會KO麥葛雷格，還嘲笑他是個投降者(麥葛雷格曾拍地投降)。
比賽以標準拳擊規則進行，有記者預測麥葛雷格光是要打中梅威瑟都很難，他將會被梅威瑟玩弄於股掌，最後被打倒。然而這兩人從來沒在擂台上被擊倒過，這次兩虎相爭，恐怕真的會有一人被KO。
《今日美國》的專欄也指出，這場比賽無論勝負，最終的贏家都是麥葛雷格，畢竟他可以輸，生涯無敗的梅威瑟可輸不得。4年多前還在領政府救濟金的麥葛雷格，被看好可一舉進帳1億美元，這筆錢對於梅威瑟是錦上添花，對於麥葛雷格卻是夢想成真。其實當麥葛雷格成功引出梅威瑟與他對決時，他就已經獲勝了。
(中時電子報)
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