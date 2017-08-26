凱特溫絲蕾認了「很親密」 爆與李奧納多有特殊癖好
李奧納多狄卡皮歐與凱特溫絲蕾過去因為演出《鐵達尼號》，兩人成為摯友，但日前兩人也被拍到甜蜜同遊法國爆出戀情，讓外界好奇這段關係。近日凱特溫絲蕾接受訪問，她不諱言兩人「很親密」，更爆自己和李奧納多有個特殊癖好！
凱特溫絲蕾近日接受專訪時，對於被問及是否真的和李奧納多變成情侶沒有多談，不過她承認兩人真的「很親密」！更笑稱兩人有個特殊癖好，「你絕對不會想知道我們最後一次對話說了啥！」她自爆會和李奧納多用鐵達尼號的台詞對話，更說「因為只有我們可以，而且這很有趣。」
儘管只是在敘述兩人的日常互動，可凱特溫絲蕾這一說卻讓不少看好兩人的網友開心極了，直呼「變情侶恐怕是不久後的事情了！」
(中時電子報)
關鍵字：凱特溫絲蕾、
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