遭伸鹹豬手！太妍遭襲胸淚崩被抬走、林依晨也難逃洩恨意。（圖／本報系資料照片、取材自YAN NEWS、韓網）

演藝圈日前屢發生遇襲事件，劉亦菲曾在宣傳電影活動上，突然遭一名瘋狂男子翻越隔離鐵馬衝上台抱住，劉亦菲當場被撞倒在地，然而不只遇襲，女星還遭毛手毛腳，南韓超夯女團「少女時代」隊長太妍遭機場伸鹹豬手、昔日小生焦恩俊的女兒焦曼婷搭捷運被摸腿，甚至是女神林依晨學生時期曾遭他校男生突然伸出鹹豬手，她當下來不及反應，事後回過神來時，讓她充滿恨意，不解為何自己要遭受這種事。

「少女時代」隊長太妍遭機場伸鹹豬手，嚇得她花容失色。（圖／取材自韓網）

南韓女團「少女時代」隊長太妍日前抵達印尼出席活動，一到機場就引發騷動，太妍遭熱情粉絲包圍，現場引爆推擠，太妍都被推倒外，還有人趁亂伸出鹹豬手，偷摸她屁股、胸部，嚇得太妍腿軟、驚慌大哭，整個人還遭保鑣抬起才得以脫困，場面失控。

經過機場失控場面，太妍事後表示自己遭推倒在地而緊張發抖，談到自己胸臀被偷襲，太妍也透露自己因此感到慌亂、精神狀況不穩定，原本熱鬧的機場歡迎場面，不只太妍惋惜也讓粉絲感到心疼不已。

林依晨成長過程中，曾遭遇性騷擾，這段陰影至今仍留在林依晨心中。（圖／本報系資料照片）

女神林依晨曾在電影《神秘家族》中演出性侵受害者，而在她的成長過程中，林依晨曾遭遇性騷擾，在她高中時，其他學校的男同學騎腳踏車從林依晨身邊經過，手卻不安份地碰觸，這段陰影至今仍留在林依晨心中。

林依晨當下來不及反應，心中因此充滿恨意，不解為什麼自己要遭受這種事，現在回想起來，仍讓林依晨會習慣抱胸或是伸手擋在胸前自我防衛。

伸手就能摸到女團「TWICE」，子瑜、娜璉都被捕捉到遭粉絲亂摸。（圖／翻攝自YAN NEWS）

除了太妍現身雅加達機場出現暴動外，女團「TWICE」抵達越南時，大批粉絲在門口排成兩排，近距離到只要伸手就能「摸」偶像，雖然各團員現身都面帶微笑，不過子瑜、娜璉都被捕捉到遭粉絲亂摸，甚至還有人伸手抓住娜璉手腕，雖然現場秩序大致良好，不過仍出現零星混亂，也讓粉絲紛紛呼籲歌迷接機要自律。

(專題報導)