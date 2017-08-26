徐若瑄高顏值姊姊 少女嫩臉看不出已40歲
女神徐若瑄（Vivian）2014年嫁給新加坡的馬可波羅海業集團主席李雲峰，婚後生下兒子「李V寶」（Dalton），Vivian當媽後生活重心放在孩子上，工作以外時間全心陪伴兒子，因此常帶著兒子李V寶在新加坡、台灣兩地當空中飛人，近期她回新加坡，並曬出與姊姊牽手逛街照，徐若瑄姊姊和她都是美魔女，擁少女顏值根本看不出已超過40歲了。
徐若瑄樂於分享生活近況，昨（25日）深夜則透露姊姊日前到新加坡探視，兩人也把握難得機會姊妹相處時光，親密在街頭牽手，徐若瑄更是直呼：「兩個人覺得肉麻到笑瘋了！好高興上個月姊姊來新加坡，有空常來啊！」Vivian也稱姊姊是「從小就很照顧我的小媽媽」。
雖然徐若瑄曾大方曬出姊姊，不過許久未見，仍是擁少女顏值、佼好體態，姊姊依舊美艷動人，字裡行間也透露和姊姊的好感情。其實徐若瑄姊妹倆感情很好，Vivian還有一首唱給姐姐的歌曲《姐，你睡了嗎？》，感性告白姐姐自小到大都陪著她、照顧她。
(中時電子報)
關鍵字：徐若瑄
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