國民黨杯葛前瞻表決 段宜康：怎麼有這麼蠢的在野黨？
前瞻預算案朝野協商破裂，立法院院會昨（25日）上演表決大戰，國民黨祭出杯葛手段，至深夜12點，僅表決124案。民進黨立委段宜康一早在臉書表示，有一個讓他想到睡著、一早醒來繼續想，還是想不出答案的問題：怎麼有這麼蠢的在野黨？
「昨晚表決到12:00。今天早上06:00就醒了，因為躺在床上想著：怎麼有這麼蠢的在野黨？用力想到睡著了，還是沒有答案。早早醒了，繼續想」。段宜康在臉書表示，正常在野黨的冗長議事杯葛，有兩種目的：不是為了阻擋議案；就是為了換取協商空間。
但「中國國民黨不是正常的在野黨」。他們明知日以繼夜的表決演出，不但沒有辦法攔截議案；連對在野黨有利，利用協商爭取刪減幅度的協商，也拒絕進行了。
段宜康說，國民黨這種浪費生命、浪費電、浪費紙、浪費加班費、浪費各種資源的「演出」，就只是為了演出。
現在擺出認真杯葛的表演姿態，假裝用力阻擋特別預算；等預算過了，再來爭取工程補助，就是這齣戲的劇情。
段宜康還表示，如果說他是「以小人之心，度君子之腹」，那就請國民黨黨團公開宣示：即使前瞻預算過關，他們也不會私下來爭取他們口中這個「不公不義」預算的補助。
段最後更抱怨，「戲大家都看得懂，只是我們還得著演這齣『歹戲』，很累嘢！」。
(中時電子報)
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