徹夜埋伏逮10嫌 保七六大破獲山老鼠集團

保七六大隊破獲山老鼠集團，逮10人並查扣遭盜伐之扁柏角材13塊、總重近400公斤。(沈揮勝翻攝)

查扣之作案車輛。(沈揮勝翻攝)

揹架等證物。(沈揮勝翻攝)

山老鼠蠢動！保安警察第七總隊第六大隊員警與南投林區管理處人員連日深夜埋伏，24日深夜至25日凌晨，在南投縣信義鄉雙龍山區緝獲山老鼠10名，並查扣遭盜伐之扁柏角材13塊、總重近400公斤，全案依違反森林法、刑法竊盜等罪嫌移送南投地檢署偵辦 。

保七六大隊大隊長黃建智指出，近日接獲線報，指信義鄉雙龍林道內常有山老鼠利用深夜盜取林木，該大隊南投分隊員警遂與南投林區管理處人員，聯合編排深夜勤務至該區域查緝。

勤務人員於24日深夜11點多發現一部由宋姓嫌疑人所駕駛自小貨車相當可疑，攔檢發現該車後車斗更乘坐有8人，並載有揹架、手鋸、黑色塑膠袋及背包等盜伐工具，懷疑涉嫌盜伐並將贓證物藏於附近某處，隨即加強搜尋，終於在附近發現另1部自用小貨車起初疑似遭盜伐的木頭約有十餘塊及揹架數具。

經立即深入追查，隨即在25日上午查獲駕駛第2部車之另名嫌犯，並會同南投縣政府警察局信義分局、集集分局，鑑識科共同偵辦。

全案經偵訊後，將宋嫌等10人及相關查扣贓證物，包括小貨車2部、無線電3支、揹架10具、手鋸2把、頭燈10個，扁柏角材13塊一併移送南投地檢署偵辦。

黃建智呼籲，近年地球氣候異常，山林可調節氣候是上天留下的天然資源，民眾不可為一己之私肆無忌憚的破壞，保七六大將持續加強山區巡邏，維護山林治安、做好生態保育，保護珍貴林木展現徹底打擊犯罪決心。

(中時)