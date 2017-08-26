NBA》被當空氣！尼克官推宣傳季票沒安森尼
尼克與「甜瓜」安森尼之間完全決裂了嗎？尼克官方推特26日貼出宣傳新球季季票照片，卻擺上「波神」波爾金吉斯、尼利基納與賀南戈梅茲，完全看不到安森尼的身影，充分證明安森尼已經不是尼克招牌球星，雙方漸行漸遠！
其實不僅官方推特，在尼克的IG、臉書上面，也都找不到任何有關安森尼的報導，畢竟自從安森尼傳出想要跳槽火箭，不少尼克高層就認定安森尼走定了，沒想到與火箭談判觸礁，如今尼克必須接受安森尼下季續留的無奈事實。
畢竟安森尼跟尼克還有2年約5400萬美元合約，要到明年夏天才可執行球員選項，假如安森尼真的走不了，下個球季待在尼克的位置勢必很尷尬，究竟尼克總教練荷納塞克是否還會重用安森尼，或把他「冰」起來，現在還很難講。
只是尼克當前把安森尼當成空氣的做法，難免引發安森尼內心不滿，畢竟他長年擔任球隊一哥兼招牌球星，卻可能繼續遭遇這種冷落待遇，他怎會願意全心投入替尼克奮戰，這下子尼克下個球季再傳內訌，只是時間早晚的問題。
(中時電子報)
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