泰國2017變性皇后出爐！ 小Angelababy奪得后冠

昨晚出爐的最新2017泰國蒂芬妮變性選美皇后出爐，由新人演員Yoshi Rinrada（圖中央）奪冠。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

據泰國國家電視網（Nation TV）報導，擁有獨特變性人文化的泰國，每年都會舉辦專屬於變性人的選美大賽，又稱為「蒂芬妮小姐大賽」（Miss Tiffany's Universe），於昨晚在芭達雅（Pattaya）選出第20屆的選美皇后，由有「泰版Angelababy」稱號、28號的新人演員Yoshi Rinrada在進入決賽的30名佳麗中脫穎而出，奪下2017年蒂芬妮小姐后冠。其實早在初選階段，「泰版Angelababy」Yoshi Rinrada就已經是媒體關注的焦點，如今奪下后冠，勢必也能為她往後的演藝生涯再添加助力。

從1998年開始，為了提升泰國境內變性人族群的社會接受度和地位，專門舉辦選美大賽，只要是泰國國民、年紀介於18至25歲之間的變性人皆可報名參加。每年參賽佳麗超過百人，背景職業分佈非常廣泛，入選者不乏大學學生、醫師、藥師、工程師等專門從業人員，當然亦有不少演藝人員與模特，一旦獲勝，不僅能獲得豐厚的獎金與禮品，更能代表泰國出賽國際皇后大賽（Miss International Queen），成為知名的公眾人物。

被華文媒體稱為「泰版Angelababy」的Yoshi Rinrada，奪得2017年的后冠。（圖/Miss Tiffany's Universe臉書專頁）

另一個在華文世界走紅的變性選美皇后Poy，也是2004年蒂芬妮小姐冠軍。（圖/YouTube截圖）

事實上，據媒體報導，Yoshi Rinrada似乎已完成變性手術，成為名符其實的女性，演技和外貌愈來愈被關注的她，除了被華文媒體封為「泰版Angelababy」，更將她和另一位曾主演香港電影《掃毒》的變性美女Poy並列。不少人在看完官方粉絲團的照片和影片後，都表示，若不是比賽特性，在平時街道上，安能辨別雌雄？

(中時電子報)