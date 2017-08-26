遭馬欺負撿回一命 威廉：好在我腰力好

威廉。（歡迎光臨公司提供）

威廉在新片《地圖的盡頭》為扶養外甥女辛苦工作。（歡迎光臨公司提供）

體院出身的威廉（廖亦崟）身手矯健，去年因演出《報告班長7》，讓隱藏多時的好身材出來見客，常成為不少健身諮詢對象。他21日在橫店拍古裝劇《天下壯士》時，卻險因一場騎馬戲，在鬼門關前走一回。當下威廉騎上脫繮馬兒，載他直衝叢、橫衝直撞，一心將他摔下馬背，「當下我只想到臉千萬不能刮花！只能後仰下腰，就怕樹枝刮傷臉！好在我腰力好！」

死裡逃生的他，最終代價是手掌被樹枝插傷，雖然來不急包紮，就得趕搭飛機飛往北京趕通告，但威廉說：「我已經很幸運了， 雖然手掌超痛，但撿回一命真的很開心！」

小命撿回後，威廉9月將投入由他領銜主演的電影《地圖的盡頭》宣傳，在片中飾演一位失業，必須為罹癌妹妹籌錢，扶養外甥女長大的辛苦舅舅。由於過去大多演喜劇，這次得詮釋情感內心戲，包括跟他對戲的前輩呂雪鳳、喜翔，雖讓他倍感壓力，但演技大躍進！

事實上，威廉自Lollipop F單飛發展後，不僅人氣爆漲，戲約量激增。一年來，在兩岸三地默默累積影視成績單，除主持7年的八大《娛樂百分百》，更擔綱三部電影《報告7 》、《愛在邂逅時》和《地圖的盡頭》男主角，角色橫跨大頭兵、富二代到為罹癌妹籌醫藥費的窮哥哥，可塑性極高。

他一年內更接演了《熱血情敵》、《蜜蜂少女２》、《蜜蜂少女３》和《文身》等4部陸劇，及港劇《閃婚100天》男主角，更首次於8月挑戰人生第一齣古裝劇《天下壯士》，另9月、11月還要再拍2部戲；加上「香港機場」廣告及大陸運動潮流品牌「貴人鳥」代言，身價三級跳！《地圖的盡頭》9月15日在台上映。

(中時)