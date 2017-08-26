宗教領袖性侵有罪 印度法庭要求財產充公

據印度時報指出，印度教教派「真神宮」教主辛格性侵案被判有罪引發教徒暴動、造成29人喪生與公共財政損失，對此，旁遮普省與哈里亞納省高等法院首開先例，要求哈里亞納省政府將辛格的財產充公，以賠償其教徒造成的全部公共財產損失。

50歲的辛格被戲稱為「珠光寶氣的精神導師」，坐擁龐大財富，他被控在2002年性侵2名女教徒一案的有罪判決點燃教徒的怒火，與警方爆發激烈衝突，電視台直播車被縱火焚毀，多名記者掛彩，店舖被砸，公車站與火車站也遭縱火。

(中時)