MLB》賈吉免禁賽 老虎卡布瑞拉不滿：他想打我

老虎和洋基昨大亂鬥，三度清空板凳，共9人遭處分。(美聯社資料照)

洋基昨與老虎上演大亂鬥戲碼，全場三度清空板凳、8人遭驅逐出場，大聯盟今(26日)也祭出處分，洋基有2人遭禁賽、老虎3人，其中以老虎強打米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)禁賽7場又吃上罰款最慘，他相當不滿，但矛頭卻是對準沒被趕出場的賈吉(Aaron Judge)，「賈吉他想把我打倒在地！」

昨役自老虎先發傅莫爾(Michael Fulmer)4上被G.桑契斯(Gary Sanchez)敲陽春炮，5上又賞桑契斯觸身球後，燃起濃濃火藥味。接著6下洋基的康雷(Tommy Kahnle)對決卡布瑞拉，一記失投球從卡布瑞拉背後飛過，卡布瑞拉和洋基捕手羅麥(Austin Romine)在本壘起口角，隨後場面失控，引爆全武行。

最後老虎3人遭禁賽，卡布瑞拉禁7場、中繼艾歷威爾森(Alex Wilson)禁4場、總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)禁1場；洋基則僅2人被禁賽，桑契斯被禁4場、羅麥被禁2場，另洋基總教練吉拉迪(Joe Giradi)、外野手賈登納(Brett Gardner)、康雷，以及老虎游擊手伊格萊西亞斯(Jose Iglesias)，則得支付罰款。

卡布瑞拉得知結果，表示尊重聯盟做的決定，「但老實說，看影響就看得出不少人有揮拳，當我被打倒在地時，不少人還追著我打。但是算了，我不會要求被減少禁賽場數，就這樣吧！」但他知道賈吉有打他，康雷也出手砸他，卻都沒被禁賽，讓他有些不滿，甚至爆粗口表達情緒。

桑契斯身為事件主角，但他沒被趕出場，卻被禁賽4場，對結果相當失望，「這4場比賽我無法幫助球隊，我知道他們正需要我，這感覺很不好。」桑契斯對老虎3連戰，15打數敲7安，其中包括4發全壘打，貢獻9分打點，洋基缺少他的火力支援，影響恐怕不小。但老虎主炮缺陣，傷害同樣很巨大。

(中時電子報)