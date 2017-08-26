文言文減少？民國黨徐欣瑩：世界搶做文化大國 台灣卻在文化刨根

民國黨主席徐欣瑩時任立法委員時，特別舉辦座談會，邀請教育部官員與千位家長共同關心十二年國教發展。(圖/民國黨提供)

108課綱普通高中國文科是否刪減文言文比例，引發正反雙方論戰，27日將交由審議大會作最後決定。民國黨主席徐欣瑩對此表示，台灣是在文化刨根、自絕於世界，呼籲教育部「讓國文課綱回歸專業，不要泛政治化，讓下一代變成文化孤鳥。」

徐欣瑩表示，語文教育本不該單以實用性為考量，而是厚植青年學子的人文涵養與未來競爭力，有人質疑孔孟思想是傳遞「封建思想」，但中、日、韓、越南與馬來西亞卻十分推崇；韓國甚至要在2018年向聯合國教科文組織申請，將儒家書院列為世界遺產，引起日本與中國大陸「文化被搶奪」的強烈抗議。當舉世進行文化爭霸戰時，保留繁體字的台灣自許為中華文化正統，理當最有競爭力，卻因威權恐懼要捨棄，她感嘆是「自棄繼承權、文化刨根」。

徐欣瑩表示，語文教育本不該單以實用性為考量，而是厚植青年學子的人文涵養與未來競爭力。(圖/民國黨提供)

台北市立大學中國語文學系助理教授楊文惠認為，課綱是該檢討，但問題不在於白話與文言之爭，而在「文化經典」的選擇、教學方法的改進，與研討適合時代的教育內容。

以選文而言，楊文惠認為應盡可能廣泛與多元，增廣學生對文化及生命思考的深度及廣度。例如這次被批評的〈岳陽樓記〉可帶領學生探討，人生中的順境或逆境，要用怎樣的心態去面對？這是每個人都會面臨的處境，可藉此讓學生與自身的生命經驗對話，「無關岳陽樓的遠近，而是這樣的語文教育才有啟發生命、厚植社會軟實力的功能。」

「沒有唐傳奇就沒有侯孝賢的《聶隱娘》，沒有《牡丹庭》與《紅樓夢》，就沒有今天的白先勇。」楊文惠強調，就像希臘羅馬神話是西方世界共同的文化源頭一樣，文化可以不斷重生、創新，台灣不必畫地自限，自廢武功，應該善加利用華文母語的優勢，盡可能汲取養份再創新，厚植下一代競爭力。

徐欣瑩回憶從前高中國文，每冊必有「國父與蔣公」，現在蔡政府則是降低文言文，以「有關台灣的文言文」取代，可見藍綠政府都是把語文課作為政治洗腦工具。她贊成將台灣文學放入課綱，但比例須合理、選文需適宜；反對大幅刪減文言文比例，或是以網路投票方式提出推薦選文，否定國家教育研究院的專業決定。

「想想幾年後，整個日本、韓國、中國都在談古文，只有台灣講中文的小孩，碰到孔孟、李杜歐蘇只能閉嘴聆聽或轉身避走，這會是多麼大的悲哀。」徐欣瑩呼籲教育部在決定文言文比例和選文議題時，要尊重專業判斷，讓語文課恢復正常化！

(中時電子報)