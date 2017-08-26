偷兒不識貨竊名牌公路車賤賣500元

張男涉嫌竊車後，還刻意壓低帽緣，避免被路口監視器拍下影像。（馬瑞君翻攝）

市價1.2萬元的公路車，被不識貨偷兒以500元賤賣。（馬瑞君翻攝）

36歲張姓男子，涉嫌在日前在東區復興路附近行竊一部市價逾萬元的美利達粉紅色、超炫公路車，大費周章偷走後竟拿去跳蚤市場以500元賤賣脫手，等到市警三分局立德派出所員警循線逮人，失主都要哀嚎：「寶貝愛車竟然就這麼廉價被賣掉！」

三分局立德派出所日前接獲民眾報案，稱其美利達粉紅色公路自行車停放於東區復興路騎樓遭竊。

沒想到，案發現場的監視器故障，警方擴大調閱周邊路口監視器，花費一番工夫後，終於發現竊嫌蹤跡；從監視器畫面發現，該名竊賊頭戴鴨舌帽，且沿路刻意壓低帽緣掩飾身分，在案發當日凌晨4時許趁著天色昏暗時，騎著該部名牌公路車沿復興路逆向往東區方向逃逸。

警方鎖定張姓男子涉嫌重大，前往其住家福埋逮人時，張男起先裝傻矢口否認，經過警方一陣盤查詰問後，他才坦承犯案。

警方查出，張男平日以撿資源回收維生，常常是有一餐沒一餐，當天凌晨他騎著腳踏車到處閒晃，發現該部粉紅色腳踏車外型十分亮眼，還大費周章的先返家後，再步行前往行竊；但他卻十分不識貨，行竊不到數小時，就在跳蚤市場一開市就將腳踏車以500元賤賣脫手，換取飽餐一頓，卻不知該部公路車是名牌車，市價約1萬2千元，讓失主心痛不已。

(中時)