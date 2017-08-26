NBA》尚波特否認主動出走 嗆聲美媒對質
面對《ESPN》記者麥克曼納米爆料，騎士休兵期間不只厄文，就連尚波特也跟高層要求交易自己說法，尚波特26日親上火線回應，「麥克曼納米你既然講到我，就找到我的電話打給我，我等你！我不在社群媒體多說了。」
尚波特的這則推文回應火藥味十足，擺明就在公開反駁麥克曼納米的爆料，否認自己有在休兵期間跟騎士高層要求出走，畢竟騎士好不容易把厄文換到塞爾提克，如今多出尚波特也想出走傳聞，難免造成尚波特相當大困擾。
因為麥克曼納米不僅爆料尚波特主動要求出走，更爆騎士曾跟灰狼、火箭提出交易尚波特與他價值1030萬美元合約，卻遭灰狼與火箭否決，麥克曼納米強調從「邏輯」來看，騎士繼續尋求交易尚波特的可能性依舊存在。
反觀《Yahoo Sports》記者沙拉尼亞報導，或許比較趨近事實，沙拉尼亞指出自從自由市場開放後，騎士就在積極拋售尚波特，可是尚波特並未要求交易自己，無論如何尚波特跟麥克曼納米槓上了，就看這場戲怎麼發展！
(中時電子報)
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