世大運》楊合貞攜手李孟竹 中華隊女滑輪馬拉松金包銀！

中華隊選手楊合貞(圖)奪得金牌，開心振臂歡呼。(陳信翰攝)

中華隊女子滑輪溜冰馬拉松，楊合貞(左1)和李孟竹(右2)包辦金銀牌。(陳信翰攝)

中華隊滑輪溜冰再度金包銀！今(26日)女子滑輪溜冰43公里馬拉松項目，中華隊的楊合貞和李孟竹雙人組再度出擊，頂著烈日熬過超過1小時30分鐘的惡戰，最後關頭突圍而出，斬獲金牌和銀牌，這是楊合貞本屆賽會第4面金牌，同時也是中華隊在滑輪溜冰的第10面金牌。

中華隊截至昨天，單靠滑輪溜冰就奪得9金，戰功彪炳。今天登場的43公里馬拉松賽事，選手從總統府前的凱達格蘭大道出發，行經仁愛路與新生南路交叉口折返，共繞行11圈。台北早上氣溫高達34度，加上選手歷經多天比賽，身體累積一定疲勞感，光是要完賽都不容易。

楊合貞和李孟竹堪稱中華隊「最強女子雙人組」，2人自開賽起，接連在10000公尺計分淘汰賽、1000公尺爭先賽、15000公尺爭先淘汰賽演出「金包銀」戲碼。此役連同她們2人，中華隊共6名選手參賽；比賽前段，或許是現場氣溫炎熱，選手們個個保留實力，沒有輕易發動攻勢。

到了最後2圈，戰局進入白熱化，出現明顯的領先集團。到了終點前衝刺階段，楊合貞和李孟竹能量一舉釋放，漸漸把後方其他選手甩在後頭，最後由楊合貞率先衝線奪金，李孟竹緊追在後奪銀。楊合貞興奮得高舉雙手，收下個人在本次賽會的第4面金牌。

在女子馬拉松賽落幕後，滑輪溜冰賽事全數落幕。中華隊在此項斬獲10金11銀2銅，總獎牌數23面，比第2的韓國多了12面之多！其中楊合貞個人賽奪4金，加上3000公尺接力賽的金牌，手握5面金牌，另她也在500公尺爭先賽拿下銅牌，本屆世大運奪6面獎牌，暫居賽會個人獎牌榜第1。

(中時電子報)