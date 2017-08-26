北韓加緊生產新核反應器組件

美國駐聯合國大使海莉。(圖/美聯社)

聯合國國際原子能總署的年度報告指出，北韓正加緊生產新核能反應器的組件，而北韓用以供應核武研發所需的現有核反應器也仍持續運作。

美國駐聯合國大使海莉女士說，此事令人關切，這顯示北韓對其核武研發計畫並沒有讓步，並未停止相關作為。

(中時)