情侶裝現身周董演唱會 趙又廷高圓圓甜依偎閃爆

劉畊宏曬與趙又廷與高圓圓合照。（圖／取材自劉畊宏微博）

周杰倫（周董）的「地表最強」世界巡迴演唱會，下個月將唱回台北小巨蛋，不過在昨天的北京體育場上，觀眾席星光熠熠，不只有《後宮甄嬛傳》當中「祺嬪」唐藝昕和剛認愛的張若昀，還有「人魚公主」鍾麗緹捧場，就連超甜的「高圓」夫妻趙又廷與高圓圓也都到場欣賞。

趙又廷與高圓圓每回被捕捉總是甜蜜爆表。（圖／本報系資料照片）

超甜的「高圓」夫妻趙又廷與高圓圓，不約而同身穿白色素T，以情侶裝現身，模樣幸福，男星劉畊宏也在微博曬出合照，並寫下：「看看那位男神跟女神,坐我跟小泡芙後面啊？我們真是幸運啊！」只見趙又廷與高圓圓甜蜜依偎，合照依舊閃度爆表。

(中時電子報)