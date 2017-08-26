月入20萬人民幣 BBC解密中國網紅養成術

目前直播在中國是一個極為火熱的新行業。（取自youtube）

（取自youtube）

3-1 女主播鏡頭前後大公開

目前直播在中國是一個極為火熱的新行業，有數以百萬計的觀眾付費觀看，主播們的收入，都靠他們打賞「虛擬禮物」，BBC透過鏡頭，一窺網紅的養成記。

一名直播主「樂樂淘」月收入高達20多萬人民幣，但現在美女太多，坦言壓力很大。在進行長達9小時的直播前，樂樂淘還參與培訓課程，沒有休息時間，因為要學歌、找段子、朝熱點新聞等等，但這些付出也讓樂樂淘一天賺得比家人一個月還多。

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3-2 女主播要成功，背後需要有一個能幹的人

由於中國直播產值高，且由大公司主導，要成功就需要與經紀公司合作，因此一些頂級主播並不是在自己的臥室做直播，「樂樂淘」就是其一，樂樂淘當初是被平台的老闆Max用5000人民幣的價格，挖角來的，而Max有權控制主播在網絡上的一切行為。

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3-3 女主播收入的來源「不求回報的愛慕者」

樂樂淘有個觀看她4年之久老粉絲「傻哥」，傻哥現實生活中有女朋友，卻也為樂樂淘刷了快10萬人民幣的禮物。另外，樂樂淘不知道自己還能直播多久，以前直播用了太多時間，沒能陪家人朋友，也沒機會去認識新男生，很想感受一下戀愛是什麼滋味。

(中時電子報)