美軍艦頻被撞 資深引水人丁漢利：海霸王文化作祟！

美軍驅逐艦馬侃號在新加坡東部海域與商船相撞，就在10天前，馬侃號曾駛入爭議水域。（中央社/取自美國海軍官網）

「農曆七月，在海上寧遇兄弟，莫遇美軍！」擁有超過30年航海資歷的引水協會理事長丁漢利，日前在臉書專頁「海洋首都中的航海家」發文，剖析美軍軍艦為何在2個月內兩次遭商船碰撞、造成超過10名水兵死亡。

丁漢利提出4點解釋，如全球海事界對在海上「船舶避碰」的燈號、燈標設置等，都是遵照IMO（國際海事組織）規定的1972年「國際海上避碰章程」（1993年修正），做為避讓國際準則，唯獨美國軍艦不遵守此『國際海上避碰章程』，全世界的三副考試（記者註：為船上編制職務），都採用此一標準，不分國界，「唯獨美軍不遵守，因此誰碰到他們誰倒楣。」

另外，他表示，美國海軍除了不顯示燈號，不遵守避碰規則外，還關閉AIS（無線電船舶辨識系），「讓人根本無法呼叫他們的船名，協調避讓步驟。」

再者，他說，美軍船艦利用先進「隱身」裝置，讓其他船舶無法用雷達偵測，使商船上一切智慧型避讓及警示系統失效，「換句話說完全不知道他們的存在。」

最後，丁漢利直指，以軍艦之船速（30節以上，記者註：約時速55.6公里）遠超過一般商船（12-15節，約時速22.2至27.8公里），不論是舵效及操縱性能都超過商船太多，「當法拉利撞上腳踏車時，唯一的理由就是「心不在焉」（或是酒駕）。」

丁漢利總結，美軍海艦遭商船撞擊，主因就是「文化」，「一種『海上我最大』的海霸王文化！」他說，美國海軍千里迢迢來到亞州說是為了「航行自由」，其實事實證明那是一種「不管別人死活」，也不管自己死活的航行自由。他也諷刺美軍：「對美軍來說：Safty First is a Song; Safty Last is a Fact!」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)