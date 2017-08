美軍艦頻被撞 資深引水人丁漢利：海霸王文化作祟！

美軍驅逐艦馬侃號在新加坡東部海域與商船相撞,就在10天前,馬侃號曾駛入爭議水域。(中央社/取自美國海軍官網)

「農曆七月,在海上寧遇兄弟,莫遇美軍!」擁有超過30年航海資歷的引水協會理事長丁漢利,日前在臉書專頁「海洋首都中的航海家」發文,剖析美軍軍艦為何在2個月內兩次遭商船碰撞、造成超過10名水兵死亡。

丁漢利提出4點解釋,如全球海事界對在海上「船舶避碰」的燈號、燈標設置等,都是遵照IMO(國際海事組織)規定的1972年「國際海上避碰章程」(1993年修正),做為避讓國際準則,唯獨美國軍艦不遵守此『國際海上避碰章程』,全世界的三副考試(記者註:為船上編制職務),都採用此一標準,不分國界,「唯獨美軍不遵守,因此誰碰到他們誰倒楣。」

另外,他表示,美國海軍除了不顯示燈號,不遵守避碰規則外,還關閉AIS(無線電船舶辨識系),「讓人根本無法呼叫他們的船名,協調避讓步驟。」

再者,他說,美軍船艦利用先進「隱身」裝置,讓其他船舶無法用雷達偵測,使商船上一切智慧型避讓及警示系統失效,「換句話說完全不知道他們的存在。」

最後,丁漢利直指,以軍艦之船速(30節以上,記者註:約時速55.6公里)遠超過一般商船(12-15節,約時速22.2至27.8公里),不論是舵效及操縱性能都超過商船太多,「當法拉利撞上腳踏車時,唯一的理由就是「心不在焉」(或是酒駕)。」

丁漢利總結,美軍海艦遭商船撞擊,主因就是「文化」,「一種『海上我最大』的海霸王文化!」他說,美國海軍千里迢迢來到亞州說是為了「航行自由」,其實事實證明那是一種「不管別人死活」,也不管自己死活的航行自由。他也諷刺美軍:「對美軍來說:Safty First is a Song; Safty Last is a Fact!」。

