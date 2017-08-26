MLB》胡智為返大聯盟穿綽號球衣 「HU」變「WHO？」

胡智為今在光芒隊牛棚待命，剛好正逢球員週，胡智為綽號球衣為「WHO?」。(資料照)

大聯盟本一連3天舉行「球員週」活動首創球員專屬綽號球衣，24日重返大聯盟的胡智為當然也有一件，綽號是與自己姓「HU」同音的「WHO?」相當有趣。

胡智為本季曾在4到6月期間上到大聯盟，留下4場出賽，自責分率1.13的出色成績，這次重返大聯盟剛好遇到球員週綽號球衣，他的「WHO?」球衣也受到美媒關注。

美媒Sporting News今特別名列75名綽號球衣排行榜，胡智為排在第25位，還以光芒的新秀救援投手介紹他，而目前胡智為在今日光芒與紅雀一戰中，還在牛棚待命。

(中時電子報)