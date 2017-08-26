小英化身粉絲現身凱道 為滑輪選手加油

蔡英文總統（右，戴白帽者）今天到仁愛路現場觀看世大運滑輪溜冰馬拉松賽。（截自蔡英文臉書影片）

蔡英文總統今天早上與國際大學運動會主席Oleg Matytsin，在總統府副秘書長姚人多等人陪同下，到仁愛路、凱道與仁愛路白色恐怖受難者紀念碑對面的管制區，為滑輪馬拉松賽的選手加油。蔡英文總統帶著白色遮陽帽，聽到中華台北又是「金包銀」，開心地不斷鼓掌、比讚。

今天上午台北市封鎖仁愛路、景福門，舉行滑輪滑輪馬拉松，原本沒有公布公開行程的總統，臉書突然開直播，並PO文「我在滑輪溜冰馬拉松現場，請大家跟我一起為選手加油！」原來總統跑到比賽現場為選手加油。

總統一身輕便，顯得相當很輕鬆，大概是因為沒有公開行程，所以沒有遇到反年改抗爭團體，總統站在管制欄杆後面，看到有選手通過景福門時，還不時指著隊伍，開心得像個「小粉絲」，還與Oleg與工作人員不時交頭接耳，看到選手通過終點，也忍不跟著高喊。

(中時)