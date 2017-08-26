陸兩岸交流30週年紀念大會 9月4日香港舉行
今年是台灣開放赴陸探親、兩岸開放交流的30周年，除了陸委會將舉辦相關紀念活動，陸方也將舉辦相關紀念活動，將在9月4日於香港會展中心舉行。
新華社報導，為紀念海峽兩岸開放交流30週年，「兩岸交流30週年紀念大會」將於9月4日在香港會展中心舉行。活動將以「兩岸一家親、共圓中國夢」為主題，由中華全國台灣同胞聯誼會，香港兩岸和平發展聯合總會和台灣中華兩岸和平發展聯合會聯合主辦。
報導指，主辦方將邀請各界人士出席該活動，共同回首、展望海峽兩岸關係發展。其中，「2012年度感動中國」十大人物之一、台灣老兵高秉涵將述說親送上百位老兵魂歸故里的經歷。
香港兩岸和平發展聯合總會理事長蘇永安25日表示，1987年，兩岸進入開放交流的歷史新階段，從台灣老兵返鄉探親開始，兩岸開啟觀光和經貿合作的大門。
蘇永安表示，相信共同重溫「兩岸同根，中華一家」的歷史，有助增進兩岸同胞親情和福祉，拉近同胞心理距離，有助於兩岸關係和平發展。
(旺報)
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