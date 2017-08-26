世大運獎牌榜》滑輪最後一戰 中華再鑲金

世大運獎牌榜。(26日10:30更新)

中華隊選手楊合貞奪得金牌，開心振臂歡呼。（陳信翰攝）

26日滑輪溜冰進入最後一天，中華隊陳彥成在男子馬拉松被絆倒，柯福軒僅排第5，由南韓奪下金牌，是中華隊首度在滑輪項目槓龜。不過在女子滑輪馬拉松，中華隊楊合貞和李孟竹雙人組再度摘下金牌和銀牌，這也是中華隊在滑輪溜冰的第10面金牌！

(中時電子報)