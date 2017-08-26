蔣欣賞替身巴掌 內疚摸臉急問「疼不疼」

蔣欣因為頻賞替身巴掌，下戲時趕緊上前道歉查看。（圖／取自微博）

在《甄嬛傳》中飾演狠毒「華妃」的大陸女星蔣欣，現實生活中是個超級親民的藝人，她最近更在實境秀《我們來了》中扮演黃飛鴻，她因劇情需要猛打替身巴掌，但導演一喊OK，蔣欣著急地上前摸摸臉，直呼「疼不疼啊？」讓網友大讚好暖！

蔣欣在《我們來了》中的情境劇中扮演黃飛鴻，她與替身對打的過程因為頻頻NG，賞巴掌的橋段也只能一直重複，當導演一喊OK，蔣欣著急地趕緊上前摸摸替身的臉，詢問他疼不疼，更內疚自己出手太重，心疼替身的模樣也讓粉絲大讚她實在很暖。

而在接受專訪時，蔣欣也表示替身真的很辛苦，更說「他們永遠都是這邊流著血，那邊說沒事沒事 」，讚他們值得尊敬。

(中時電子報)