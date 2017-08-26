50年來首次 四級颶風哈維恐重創美國德州

侵襲美國德州的颶風哈維，已升級至四級強度，讓德州和聯邦都不敢掉以輕心。（圖/美國航太總署）

據美國華盛頓郵報（Washington Post）報導，美國德州正面臨重大考驗，一個夾帶強風豪雨和強大破壞力的四級颶風哈維（Hurricane Harvey），正直撲其沿海地區而來，這是繼1961年卡拉颶風（Hurricane Carla）後，德州於56年後首次迎戰四級威力的颶風。德州政府預估，受颶風侵襲的面積擴大為30個郡，總居民人口上看700萬之多，其中位於出海口位置的大城休士頓（Houston），更因密集人口和低窪地勢，被視為風暴危險地區。但更令外界擔心的是，鄰近的墨西哥灣是美國石油和天然氣鑽井最多的地區，若一個不小心，恐造成更嚴重的連環傷害。

Station cameras view Hurricane #Harvey2017 near Texas coast Aug. 24. The @NWSNHC predicts landfall near Corpus Christi early Aug. 26. pic.twitter.com/utry5Pibzg — Intl. Space Station (@Space_Station) 2017年8月25日

颶風，氣象上稱為「熱帶氣旋」，根據產生位置的不同，在太平洋海域稱為「颱風」、大西洋稱為「颶風」，而印度洋則是稱為氣旋風暴。和我們熟悉的颱風分級制度一樣，美國對於颶風也有自己的一套分級系統，稱為「薩菲爾-辛普森颶風等級」（Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale），共分為五級，數字愈大代表其強度和破壞力愈強。像是曾在2005年重創美國東南沿海各州的卡崔娜颶風（Hurricane Katrina），就是一個五級颶風，中心最高持續風速為每小時280公里、即便在登陸後，風速仍有每小時205公里，讓紐奧良（New Orleans）和密西西比河（Mississippi River）下游遭到摧毀性的破壞。

四級颶風哈維侵襲德州沿海地區，強風暴雨將路上車輛吹倒。（圖/美聯社）

預防可能停電停水，德州當地商場的民生物資早被一掃而空。（圖/美聯社）

德州州長格雷格·阿博特（Greg Abbott）已向聯邦政府請求援助，並將上述可能遭受重創的30個郡列為聯邦災害通報名單之內。但恐怕更讓德州和聯邦政府擔心的，是佔全美4成5比例的墨西哥灣石油生產管線，以及5成1比例的天然氣開採井安危，一旦有閃失，不僅會讓民生經濟受到影響，更可能造成該地的生態浩劫。

(中時電子報)